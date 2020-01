Iraq: Stoltenberg ufficializza stop a missione di addestramento Nato (2)

- Quest’oggi in conferenza stampa Stoltenberg ha anche invitato l’Iran ad astenersi da “ulteriori violenze ed escalation” e si è detto d’accordo con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla necessità di evitare che la Repubblica islamica si doti di un’arma nucleare. Allo stesso tempo, tuttavia, il segretario generale della Nato ha chiarito che l’operazione degli Stati Uniti che ha portato all’uccisione di Soleimani è stata decisa da Washington e la Nato non ha avuto alcun ruolo. Stoltenberg ha detto che gli Usa hanno spiegato agli alleati il perché della loro azione contro il generale Soleimani. "Non entrerò nei dettagli, ma abbiamo apprezzato l'aggiornamento che gli Usa hanno fornito", ha aggiunto. "Abbiamo sospeso ora la missione a causa della situazione della sicurezza sul terreno, ma siamo pronti a ristabilirla quando le condizioni sul terreno lo renderanno possibile. Siamo in stretto contatto con le autorità irachene. Alcune settimane fa ho visitato l'Iraq e il primo ministro iracheno (Adel Abdul Mahdi) ha confermato l'importanza della missione della Nato", ha ricordato. "Continueremo a lavorare con un dialogo stretto con il governo iracheno e sono fermamente convinto che la missione Nato sia positiva sia per l'Iraq che per noi", ha sottolineato. (Irb)