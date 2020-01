Iraq: premier Abdul Mahdi riceve ambasciatore Cina a Baghdad

- Il premier dimissionario iracheno Adel Abdul Mahdi ha ricevuto oggi l’ambasciatore della Cina a Baghdad, Zhang Tao, il quale ha ribadito il fermo sostegno di Pechino all’Iraq e ha porto le condoglianze per le vittime dell’attacco statunitense che lo scorso 3 gennaio ha provocato l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani e del leader delle Brigate Hezbollah Abu Mahdi al Mohandis all’aeroporto di Baghdad. Lo si apprende da una nota dell’ufficio stampa del capo del governo. L’ambasciatore, si legge, ha elogiato il ruolo del premier nel mantenimento della sicurezza, della sovranità e dell’unità dell’Iraq e nel rafforzamento delle relazioni bilaterale. Abdul Mahdi, da parte sua, ha ringraziato la Cina per la posizione a favore dei diritti iracheni tenuta in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in altri consessi internazionali. “Non vogliamo diventare parte di alcun conflitto e non accettiamo che l’Iraq sia un terreno per rese dei conti”, ha affermato il premier riferendosi all’uccisione di Soleimani e Al Mohandis e ricordando come le forze Usa siano in Iraq “su decisione del governo iracheno”. “La Cina è un partner solido e importante, il nostro popolo ne riconosce l’importanza e speriamo che Pechino continui a sostenerci a livello internazionale”, ha detto ancora Abdul Mahdi. Da parte sua, Zhang ha ribadito che la Cina “guarda con grande attenzione alle relazioni con l’Iraq, che costituisce un partner affidabile. Lavoreremo per la ricostruzione, per sostenere il governo e il popolo iracheno e per mettere in pratica tutti gli accordi”. (Irb)