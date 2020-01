Venezuela: Ue, pronti a sostenere riforma elettorale genuina

- L'Unione europea è pronta a sostenere una riforma genuina del sistema elettorale in Venezuela. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "La popolazione venezuelana continua a vivere una situazione drammatica. L'impatto di questa crisi sulla regione è senza precedenti e contiene molti rischi per la stabilità della regione", ha detto. Stano ha sottolineato che l'Ue "è pronta a continuare a sostenere una riforma elettorale genuina in Venezuela che porterebbe a una soluzione pacifica e democratica della crisi" e che "questo processo di riforma deve basarsi su elezioni credibili e trasparenti". Come sempre "l'Ue è pronta a sostenere le condizioni necessarie per avanzare verso una riforma genuina del sistema elettorale, perché la crisi in Venezuela è senza precedenti, la popolazione sta soffrendo e la leadership del paese dovrebbe capire che la soluzione è davvero urgente", ha aggiunto. (Beb)