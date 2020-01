Centrodestra: Brunetta (FI), ha diritto di tornare a governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben venga la convergenza che il sottosegretario Baretta, in un'intervista oggi sul 'Corriere della Sera', ha mostrato nei confronti delle nostre proposte di politica economica. Meglio tardi che mai". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "L'intento è senz'altro apprezzabile ma, purtroppo, politicamente irrealizzabile - continua il parlamentare -. Come faranno, infatti, le componenti moderate dell'esecutivo giallorosso, come il sottosegretario Baretta, a convincere il partito di maggioranza relativa, il Movimento cinque stelle, a rinunciare alle proprie misure bandiera, soprattutto il reddito di cittadinanza, che sono state determinanti del loro successo politico? Impossibile, appunto. L'unica maggioranza in grado di ridurre le tasse, dunque, non è altro che quella che ha vinto le elezioni nel 2018, che aveva come primo punto del suo programma la Flat tax. Un governo che nascesse da quella maggioranza e che trovasse i voti mancanti in Parlamento, anche attraverso quelle componenti liberali che fanno malamente parte dell'esecutivo Conte. Il Paese ha bisogno di un grande shock di investimenti e di una grande rivoluzione fiscale per riavviare il motore dell'economia italiana - conclude Brunetta - che si trova attualmente in una situazione di stagnazione permanente ed è vicina al collasso".(Com)