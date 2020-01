Iraq: rappresentante Onu ribadisce a premier Abdul Mahdi sostegno per sicurezza e stabilità

- Le Nazioni Unite ribadiscono il loro sostegno alla sicurezza e alla stabilità dell’Iraq. Questo il messaggio trasmesso oggi al premier iracheno Adel Abdul Mahdi dall’inviata speciale delle Nazioni Unite Jeanine Hennis-Plasschaert, come si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa del capo del governo dimissionario. Abdul Mahdi ha chiarito la posizione del governo di Baghdad dopo gli ultimi sviluppi, con l’uccisione da parte degli Stati Uniti del generale iraniano Qassem Soleimani e del leader delle Brigate Hezbollah Abu Mahdi al Mohandis e con la risoluzione del parlamento iracheno per l’espulsione delle forze straniere dal territorio nazionale. “L’Iraq – ha spiegato – è disponibile a portare avanti le sue relazioni con la comunità internazionale, finché esse si basano sul rispetto della sovranità e sulla non interferenza nei suoi affari interni”.(Irb)