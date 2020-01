Epifania: Pianese (Coisp), oggi Befana del poliziotto a Cinecittà world

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’apprezzamento per le donne e gli uomini in divisa che si occupano di difendere la sicurezza dei cittadini si può e di deve dimostrare in modi diversi. Uno tra questi, è offrire loro momenti di condivisione con le famiglie. Per questo, anche quest’anno, il Coisp ha promosso la Befana del Poliziotto presso il Parco di Cinecittà World". Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Giunta alla 35esima edizione - aggiunge Pianese - l’iniziativa offre una giornata completamente gratuita ai poliziotti e alle loro famiglie. È un’occasione di condivisione e di ringraziamento a chi rischia la propria vita ogni giorno per la collettività". (Rer)