Governo: Salvini, se proveranno a cancellare quota 100 e decreti Sicurezza faremo le barricate

- "Tornare alla legge Fornero? Mai, parola d’onore. Se proveranno a cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero, se proveranno a cancellare i decreti Sicurezza, faremo le barricate dentro il Parlamento noi, e fuori dal Parlamento voi, in maniera pacifica, democratica. Ma passare per fessi, no". Lo ha detto, in una diretta Facebook, il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)