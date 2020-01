Venezuela: Gruppo di Lima saluta con favore rielezione Guaidò a presidenza Assemblea nazionale

- Il Gruppo di Lima, che riunisce i paesi ostili al governo di Maduro, saluta con favore la rielezione di Juan Guaidò alla presidenza dell’Assemblea nazionale venezuelana. I governi dei paesi membri, si legge in un comunicato, “accolgono con favore la rielezione di Juan Guaidó come presidente dell'Assemblea nazionale e presidente incaricato del Venezuela e ribadiscono il loro sostegno agli sforzi compiuti sotto la sua guida per perseguire una soluzione pacifica, guidata dagli stessi venezuelani, volta a ripristinare la democrazia e l'ordine costituzionale in quel paese”. Allo stesso tempo, il gruppo “condanna l'uso della forza e le pratiche intimidatorie contro i parlamentari dell'Assemblea nazionale e respinge qualsiasi azione volta a minare il sostegno a essa o al suo presidente”. (segue) (Mec)