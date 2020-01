Russia-Iran: colloquio telefonico fra ministro Difesa Shoigu e capo Stato maggiore Bagheri

- Il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu ha avuto una conversazione telefonica con il capo di Stato maggiore iraniano, Mohammad Bagheri. Al centro del colloquio sono stati la prevenzione di una escalation nel conflitto in Siria e in Medio Oriente dopo l'uccisione del generale Qasem Soleimani, come ha reso noto l'ufficio stampa del dicastero della Difesa russo.(Rum)