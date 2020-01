Balcani: Ue, buone relazioni fondamentali per percorso europeo

- Le buone relazioni tra vicini sono fondamentali per l'avanzata del percorso degli Stati dei Balcani verso l'Unione europea e, quindi, la situazione tra Serbia e Montenegro in seguito all'approvazione a Podgorica della legge sulla libertà religiosa, indirettamente, influisce sul processo. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Ana Pisonero. "Possiamo dire che l'Unione europea dà grande importanza alle buone relazioni tra vicini e alla creazione di un clima che permetta il dialogo. Questo comprende le questioni sensibili, come la legge sulla libertà di religione che è stata adottata", ha detto. "Tutto ciò che concerne la regolarizzazione delle religioni è di competenza nazionale, la Commissione europea e l'Ue non hanno competenza su questo, ma è molto chiaro il fatto che questa sia una questione sensibile e che tutti gli attori coinvolti debbano essere consultati. La Commissione non commenta gli annunci dei leader politici. Chiediamo calma e dialogo", ha aggiunto la portavoce. (segue) (Beb)