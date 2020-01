Balcani: Ue, buone relazioni fondamentali per percorso europeo (2)

- In merito all'impatto che le proteste che si sono sviluppate nei giorni scorsi possano avere sul percorso di entrambi i paesi verso l'Ue, "le buone relazioni tra vicini sono sempre molto importanti per avanzare nei negoziati", ha detto Pisonero. "Stiamo parlando di un tema su cui l'Ue non ha competenza e di un tema che non è incluso in alcun modo nei dialoghi di negoziazione, ma, in linea generale, vorremmo vedere buone relazioni tra vicini. Quindi, indirettamente, questo influisce", ha continuato la portavoce della Commissione. (Beb)