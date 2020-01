Rifiuti Roma: Renzi, romani non meritano questa gestione monnezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Matteo Renzi interviene sulla questione rifiuti a Roma. Sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva scrive: "Penso a Roma. E quando leggo certe cose mi vergogno per i romani perché non meritano questa gestione della monnezza. In tutto il mondo i rifiuti sono occasione di business. A Roma sono occasione di vergogna". "Non è giusto, non è logico, non è dignitoso", conclude Renzi. (Rer)