Iran: Zarif, iniziata la fine della presenza Usa in Medio Oriente (2)

- Ieri la Camera dei rappresentanti dell’Iraq, nel corso di una sessione boicottata dalle forze curde e sunnite, ha votato a favore di una risoluzione che impegna il governo a porre fine alla presenza militare di forze straniere nel paese. L’Iran, per voce della Guida suprema della rivoluzione, ayatollah Ali Khamenei, ha avvertito Washington che per la morte di Soleimani ci sarà una “dura rappresaglia”. Dall’altra parte, Trump ha minacciato di colpire duramente “52 obiettivi iraniani”, tra cui siti culturali, nel caso in cui la Repubblica islamica attacchi cittadini o proprietà degli Stati Uniti. (Res)