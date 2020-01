Libia: Salvini, commentare gesta di chi è al governo è frustrante

- "Commentare le gesta di chi è al governo in questi giorni è frustrante. In Libia l'Italia e l'intera Europa contano zero. Ormai in Libia - che è la porta di casa nostra per motivi culturali, politici, economici, di sicurezza - l'Italia è scomparsa. Conte-Di Maio-Zingaretti-Renzi, bye bye". Lo ha affermato, in una diretta Facebook, il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)