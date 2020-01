Roma: M5s, nella stazioni aperte a senza tetto presenti bagni chimici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi giorni le temperature sono scese ancor di più e a Roma è stato rafforzato il piano freddo del Comune per aiutare le persone senza fissa dimora. Sono stati attivati ulteriori posti letto in nuovi spazi: stazione Termini e stazione Tiburtina. Nonostante gli sforzi portati avanti dall'amministrazione Raggi c'è un quotidiano che preferisce solo criticare e titolare 'stazioni aperte ai senzatetto ma senza bagni'. In queste foto potete vedere i bagni chimici allestiti e in funzione sia alla stazione Termini che a Tiburtina. Le immagini parlano da sole. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Nel frattempo diamo un'altra notizia positiva: oltre ai 450 posti già operativi dall'avvio del Piano Freddo sono in corso di attivazione altri 150. Tutto ciò grazie ad un lavoro di oculata programmazione". Così la pagina Facebook del M5s Roma. (Rer)