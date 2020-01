Libia: Zoffili (Lega), catastrofe per Italia fuori da tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annullamento del vertice di Tripoli tra i ministri degli Esteri dell'Unione europea "non è che la logica conclusione di cinque mesi in cui niente è stato fatto per prevenire l'acuirsi del conflitto, né per tutelare i nostri interessi fondamentali in termini di risorse energetiche, contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani". Così Eugenio Zoffili, deputato e presidente del Comitato bicamerale Schengen Europol e Immigrazione, capogruppo Lega in commissione Affari esteri della Camera. Il risultato, secondo il deputato, "è che oggi di fatto consegniamo le chiavi dei nostri porti e del nostro sistema di approvvigionamenti alla Turchia di Erdogan. Il dilettantismo diplomatico del ministro (Luigi) Di Maio, unito alla totale mancanza di iniziativa del premier (Giuseppe) Conte ci hanno portato ad un passo dalla più grande catastrofe geopolitica per il nostro paese dal dopoguerra. In casi come questi, non ci possono essere scuse, compromessi o scorciatoie. In casi come questi, nelle democrazie normali, il governo si dimette", ha concluso Zoffili.(Com)