Ue: Commissione, accordo con Mercosur equilibrato, prendiamo nota posizione Austria

- L'Unione europea prende atto della posizione del governo austriaco sull'accordo commerciale tra Ue e Mercosur e ribadisce di ritenere l'intesa raggiunta ambiziosa ed equilibrata. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Daniel Rosario. "Il processo di valutazione giuridica del testo è in corso. Noi prendiamo atto della posizione del governo austriaco sull'accordo tra Ue e Mercosur. Come abbiamo più volte affermato, la Commissione europea considera l'accordo con il Mercosur un buon accordo, ambizioso, equilibrato e che assicura la salvaguardia degli interessi europei", ha detto. "Tra gli obiettivi europei, è ovviamente molto importante la protezione ambientale e del clima, e l'accordo concluso con il Mercosur, che include il Brasile, contiene molti obblighi per la realizzazione dell'Accordo di Parigi e altri elementi per il rispetto ambientale", ha aggiunto. "Il testo dell'accordo finale in inglese è già pubblico, il percorso di traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Ue è in corso, prenderà il tempo necessario, e non posso dire quando questo processo si concluderà", ha concluso. (Beb)