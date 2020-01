Migranti: Salvini su Gregoretti, quanto costa a contribuente caccia alle streghe contro di me?

- "Più che altro sono schifato perché solo in Italia qualcuno può provare a processare con l'ok del Parlamento un ex ministro che ha provato a difendere i confini. Non so quanti soldi stia costando al contribuente italiano questa persecuzione, questa caccia alle streghe contro Salvini. Paura? Zero". Lo ha detto, durante una diretta Facebook, il leader della Lega Matteo Salvini, in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere, avanzata nei suoi confronti dal Tribunale dei ministri di Catania, per la vicenda della nave Gregoretti. (Rin)