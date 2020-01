Venezuela: Russia, elezione presidente Assemblea nazionale “processo democratico legittimo” (3)

- In una seduta parallela, tenuta presso i locali del quotidiano "El Nacional", Guaidò ha giurato come presidente del’Assemblea nazionale per un secondo mandato con i voti di 100 deputati. “Assumiamo le nostre responsabilità, riconoscendo gli errori commessi per pare rimedio e andare avanti. Lanciamo al Venezuela un appello all’unione”, ha detto Guaidò, nel discorso pronunciato dopo la sua elezione. “Mi rammarico per lo spettacolo imbarazzante della dittatura per cercare di prevenire l’inevitabile: nonostante la persecuzione e l'incarcerazione non hanno spezzato lo spirito combattivo dei deputati e quello di tutto il Venezuela”, ha aggiunto. (Rum)