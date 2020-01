Iraq: leader sciita Khazali, Russia e Cina possono rimpiazzare forze Usa

- La Russia e la Cina possono rimpiazzare le forze degli Stati Uniti nelle attività di assistenza all’Iraq. Lo ha dichiarato Qais al Khazali, leader del movimento filo-iraniano Asaib Ahl al Haq ed esponente tra i più influenti del panorama politico sciita iracheno, in un video pubblicato sul proprio canale YouTube. “Il governo iracheno può provvedere al mantenimento della sicurezza senza dipendere da altri paesi. Ci sono tante alternative, come Russia e Cina”, ha sottolineato Khazali il giorno dopo il voto con cui la Camera dei rappresentanti di Baghdad ha votato per impegnare il governo a espellere le forze militari statunitensi dal territorio nazionale. Una posizione condivisa anche dal premier dimissionario Adel Abdul Mahdi, che proprio oggi ha avuto un colloquio con l’ambasciatore cinese a Baghdad Zhang Tao. (segue) (Irb)