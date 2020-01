Roma: Renzi, mi vergogno per i romani, non meritano questa gestione della spazzatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso a Roma. E quando leggo certe cose mi vergogno per i romani perché non meritano questa gestione della monnezza. In tutto il mondo i rifiuti sono occasione di business. A Roma sono occasione di vergogna. Non è giusto, non è logico, non è dignitoso". Lo dichiara su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che posta un articolo con la foto di cassonetti stracolmi di spazzatura, nella Capitale. (Rin)