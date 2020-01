Albania: al via servizi pubblici online, per Rama "2020 l'anno della rivoluzione digitale"

- Il 2020 sarà l'anno della rivoluzione digitale di tutti i servizi pubblici in Albania. Lo ha dichiarato il premier albanese Edi Rama, che ha presenziato insieme al ministro delle Finanze Anila Denaj, all'avvio del progetto che prevede una piattaforma online per numerosi servizi pubblici presso il Centro nazionale delle imprese. "Da oggi sono 114 i servizi offerti online, solo per le imprese. In totale, includendo anche altri servizi, risparmieremo 3159 giorni lavorativi. Sono 248 documenti che vengono ridotti", ha spiegato Denaj. Per i primi due mesi, gli sportelli continueranno ad essere aperti, ma solo per assistere gli utenti ad accedere alla piattaforma online. Poi saranno chiusi definitivamente "evitando le burocrazie e le lunghe file", ha sottolineato il ministro. (segue) (Alt)