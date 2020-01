Albania: al via servizi pubblici online, per Rama "2020 l'anno della rivoluzione digitale" (2)

- Il premier da parte sua ha ribadito che "oltre a risparmiare il tempo perso nelle code davanti agli sportelli, una serie di documenti rilasciati dall'amministrazione saranno ridotti. Da oggi nessuno sarà costretto a portare con se una montagna di certificati e altra documentazione. Quelli che vengono rilasciati dall'amministrazione, saranno gli impiegati a trovarli per gli interessati, ai quali saranno richiesti solo documenti rilasciati dal settore privato, come da parte delle banche, per esempio", ha detto Rama. Secondo le autorità albanesi, a metà dell'anno una parte dei servizi pubblici saranno offerti online e altri successivamente, di modo che alla fine del 2020, tutti i servizi pubblici possano essere ricevuti solo online. (Alt)