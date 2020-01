Croazia: Ue, von der Leyen si congratula con presidente eletto Milanovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è congratulata con Zoran Milanovic per la sua elezione a presidente della Croazia. Lo ha il detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, che ha aggiunto che questa elezione arriva in un momento importante dato che il paese ha la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea. Von der Leyen incontrerà giovedì mattina il primo ministro della Romania, Ludovic Orban, mentre il pomeriggio andrà a Zagabria con il collegio dei commissari per la visita del collegio alla presidenza croata del Consiglio dell'Ue. Von der Leyen parteciperà giovedì sera alla cerimonia di apertura ufficiale della presidenza croata del Consiglio dell'Ue, mentre venerdì incontrerà il primo ministro Andrej Plenkovic, i membri del governo e il presidente del Parlamento croato. (Beb)