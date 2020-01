Egitto-Arabia Saudita: ministro Esteri Shoukry ricevuto da omologo a Riad

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, è stato ricevuto oggi a Riad dall’omologo saudita Faisal bin Farhan al Saud a margine della riunione ministeriale dei paesi del Mar Rosso e del Golfo di Aden. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri del Cairo. I due hanno passato in rassegna le relazioni bilaterali e gli ultimi sviluppi nell’arena regionale, con particolare riferimento alle crescenti tensioni in Libia dopo la decisione della Turchia di inviare truppe a Tripoli. Entrambi i ministri hanno respinto la decisione di Ankara, che a loro dire costituisce “una flagrante violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, oltre a minare gli sforzi per raggiungere una soluzione politica alla crisi”. Spazio anche agli ultimi sviluppi in Iraq: a questo proposito, Shoukry e Faisal bin Farhan hanno condiviso la necessità che tali eventi non abbiano ripercussioni negative sulla sicurezza e sulla stabilità dei paesi del Golfo. (Cae)