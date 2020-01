Mafia: Raggi ricorda Piersanti Mattarella, sempre al fianco di chi lotta per la legalità

- "Sono passati 40 anni dall'assassinio di Piersanti Mattarella. Uno dei momenti più inquietanti della storia del nostro Paese, su cui ancora oggi si sta facendo chiarezza. Noi non dimentichiamo: saremo sempre contro mafie e criminalità e al fianco di chi lotta per la legalità". Così in un messaggio su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha ricordato Piersanti Mattarella in occasione dell'anniversario del suo assassinio. (Rer)