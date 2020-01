Firenze: Renzi, su aeroporto è in gioco capacità città di essere contemporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta un po' di nebbia e l’aeroporto di Firenze deve dirottare i voli. Ecco perché dal 2008 combatto insieme a tanti amici per cambiare la pista del Vespucci. Nel 2020 finalmente ci sarà la parola definitiva del Consiglio di Stato dopo la sospensione del Tar. E' in gioco la capacità di Firenze di essere una città contemporanea". Lo afferma su Facebook il leader di Italia viva ed ex sindaco del capoluogo toscano Matteo Renzi. (Rin)