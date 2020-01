Governo: Conte, passione per bicicletta e tenacia due elementi che non mi hanno mai abbandonato

- "Frugando fra i cassetti di una vecchia scrivania mi è capitata fra le mani questa foto di cui avevo perso il ricordo. Nonostante gli anni trascorsi riconosco due elementi che non mi hanno mai abbandonato: la passione per la bicicletta e la tenacia che mi induce a non fermarmi mai". E' quanto afferma su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che posta una sua foto appunto da bambino in sella ad una bicicletta. (Rin)