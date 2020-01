Polonia: presidente Duda, giuste le reazioni alle accuse di Putin

- La Polonia ha risposto adeguatamente alle accuse del presidente russo Vladimir Putin in merito alle responsabilità nello scoppio della Seconda guerra mondiale. Lo ha affermato il presidente polacco Andrzej Duda, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. “L’abbiamo interpretata come una provocazione diretta contro di noi, in particolar modo alla vigilia di cerimonie solenni”, ha spiegato Duda, in riferimento agli anniversari che si celebreranno quest’anno. “Dal momento che il presidente Putin ha deciso di parlare in una maniera così dura, ciò vuol dire che aveva uno scopo, perché non si fanno mai commenti casuali”, ha detto ancora Duda. (segue) (Vap)