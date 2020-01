Ue: Borrel a Guterres, multilateralismo centro nostra politica estera

- L'Alto rappresentate dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto una telefonata nel fine settimana con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, per discutere degli ultimi sviluppi in Libia, Iraq e Iran. Lo ha scritto Borrell sul suo profilo twitter ufficiale spieganto che "il multilateralismo e un ordine globale basato su regole, con al centro le Nazioni Unite, restano la pietra angolare della politica estera dell'Ue". (Beb)