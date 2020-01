Libia: Di Maio questa settimana in visita in Egitto, Algeria e Tunisia

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi di Maio ha annunciato una visita al Cairo l'8 gennaio e una successiva visita in Algeria e Tunisia. Lo ha annunciato in un post pubblicato oggi a commento degli ultimi sviluppi in Libia e Medio Oriente. "Negli ultimi giorni le vicende che riguardano l'Iran e la Libia ci riportano a ricordi di un passato di guerra, un passato non lontano, che ci parla di distruzione, di morti, di paura. E che rinnova una paura che nessuno di noi vorrebbe vivere", si legge. "In entrambi gli scenari, pur con tutte le relative differenze e specificità, il faro che ci guida è sempre e solo un'unica, semplice verità: la guerra genera altra guerra, la violenza chiama altra violenza, la morte altra morte. Come Movimento 5 Stelle, questa verità ce l'abbiamo ben chiara, è una sorta di legge fisica. In tanti conflitti, in tante scelte sbagliate, a partire dalla guerra in Libia nel 2011 e dagli errori già compiuti in Iraq, c’è scritto ciò che non dobbiamo ripetere. Vite umane sacrificate, civili e militari, attacchi terroristici, flussi migratori di disperati che non hanno scelta, e che l'Italia non può gestire. Ogni azione che porta a un peggioramento di queste situazioni non è la risposta giusta". (segue) (Res)