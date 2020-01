Tunisia: Tahya Tounes non voterà la fiducia al governo Jemli

- Il gruppo parlamentare di Tahya Tounes, partito tunisino guidato dal premier uscente Youssef Chahed, non voterà la fiducia al nuovo governo formato da Habib Jemli, invitando “tutte le forze politiche ad assumersi le loro responsabilità”. “L’indipendenza e l’efficienza della nuova squadra di governo sono insufficienti rispetto alle sfide che il paese è chiamato ad affrontare”, si legge in un comunicato del partito. I vertici politici di Tahya Tounes si dicono “non convinti” dalla composizione dell’esecutivo, che mancherebbe in particolare dei requisiti minimi di competenza e indipendenza, “inesistente” in alcuni casi. Tahya Tounes ricorda di aver suggerito, al termine della riunione del suo consiglio politico del 22 dicembre scorso, la formazione di un governo “basato su un vero partenariato politico”. (segue) (Tut)