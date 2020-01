Pa: Mantovani (M5s) su Spid, Stato può essere garante tutela privacy

- La senatrice del Movimento cinque stelle Maria Laura Mantovani dichiara che "siamo nell'epoca del capitalismo della sorveglianza in cui la nostra esperienza umana si svolge per un discreto tempo on line. Grazie alla nostra attività quotidiana sulla Rete, che poco si preoccupa di autotutelarsi in termini di privacy, i colossi multinazionali dell’online raccolgono e conservano tutti i dati che ci riguardano, monitorano i nostri spostamenti, i nostri acquisti, perfino le nostre emozioni. Su questi dati applicano algoritmi adatti a predire i nostri comportamenti futuri. Ecco che le nostre identità emesse dai colossi del web permettono loro di sorvegliarci in modo continuativo e di conoscere le nostre vite nei dettagli quotidiani. Quanto ce ne preoccupiamo? Molto più arretrata invece è l’offerta dei servizi online della Pubblica amministrazione", aggiunge in una nota la parlamentare pentastellata, secondo cui "lo Spid, l’identità digitale per i cittadini, è stata richiesta attualmente da cinque milioni di persone e i servizi utilizzabili sono ancora pochi e usati saltuariamente. L’impegno del ministro per l’Innovazione Pisano per far fare un balzo di avanzamento alla Pa in termini di offerta di servizi digitali è immane. L’idea che Spid diventi un servizio a tutti i cittadini rilasciato direttamente dallo Stato spaventa? Ci spaventa che lo Stato italiano possa registrare i nostri dati di cittadini? Piuttosto dovremmo riflettere maggiormente sulla disponibilità dei nostri dati da parte dei colossi del web. Lo Stato infatti è al servizio del cittadino e comunque tutto quanto viene posto in opera in ambito pubblico è frutto del processo di elaborazione democratica; non altrettanto si può dire degli scopi delle multinazionali". (segue) (Com)