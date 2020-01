Pa: Mantovani (M5s) su Spid, Stato può essere garante tutela privacy (2)

- Secondo Mantovani, "a chi si preoccupa poi che mediante l’identità Spid, se utilizzata per accedere a servizi dei privati, possa veicolare dati personali a questi servizi, si deve controbattere che piuttosto è vero il contrario: finalmente si potrà disporre di una identità che tutela la privacy dei cittadini. Con l’identità Spid ci sarà anche un processo di educazione e di alfabetizzazione digitale che permetterà appunto ai cittadini di capire esattamente come tutelare i propri dati personali e lo Stato sarà il garante di questa tutela". (Com)