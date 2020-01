Trasporto aereo: Russia, nel 2020 collegamenti da Makhachkala a Baku e Tehran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 dovrebbero venire lanciati i collegamenti aerei fra la città russa di Makhachkala, nel Daghestan, e le capitali di Azerbaigian e Iran, rispettivamente Baku e Tehran. Lo ha annunciato il direttore generale dell’aeroporto di Makhachkala, Arsen Pirmagomedov. Il completamento dello scalo nel Daghestan è previsto per la metà del 2020, come riferito dallo stesso Pirmagomedov all’agenzia di stampa “Tass”. L’aeroporto russo collega già la città del Daghestan a Mosca, San Pietroburgo, e Surgut, oltre alla turca Istanbul e Aktau, in Kazakhstan. (Rum)