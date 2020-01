Mafia: Di Maio, ricordo Piersanti Mattarella è ancora vivo nella mente di ogni singolo italiano

- "Oggi più che mai, a 40 anni dalla sua morte, il ricordo di Piersanti Mattarella è ancora vivo nella mente di ogni singolo italiano. Un atroce assassinio a firma cosa nostra che ogni giorno ci fa riflettere sulla crudeltà di certi gesti che hanno segnato negativamente la storia del nostro Paese". Lo afferma in una nota il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "Per Piersanti Mattarella, così come per tutte le altre vittime di mafia - prosegue il capo politico del Movimento cinque stelle - abbiamo il dovere di combattere con gesti concreti la mafia: senza alcun timore, senza indietreggiare e senza mai allentare la guardia. Perché uno Stato serio che difende i propri cittadini deve portare avanti questa battaglia di legalità, e di lotta alla mafia, con costanza, dimostrando con i fatti - conclude Di Maio - di essere dalla parte degli onesti". (Com)