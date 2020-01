Australia: Labriola (FI), basta tergiversare su clima, in ballo nostra sopravvivenza

- "Mentre i grandi del pianeta non affrontano il tema dei cambiamenti climatici con l'urgenza che servirebbe, gli incendi che stanno avvolgendo l'Australia ci mostrano la drammatica realtà". Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "L'Australia sta vivendo estati sempre più bollenti, una forte siccità con venti più forti del normale - aggiunge la deputata di FI - le condizioni ottimali per un disastro che, seppur molto lontano dal nostro paese, crea un grave danno alla biodiversità, e coinvolge dunque l'intero pianeta. E' ancora presto per avere una stima precisa dei danni, ma sembra inevitabile che l'impatto sulla biodiversità sarà enorme. L'attenzione dell'opinione pubblica australiana è rivolta soprattutto agli 8 mila koala uccisi dalle fiamme, circa il 30 per cento dell'intera popolazione di koala, ma sono molti altri gli animali a rischio. In pochi mesi della bollente estate australiana sono andate perse vaste aree boschive che circondano Sydney, compresi parchi nazionali e aree protette nate per salvaguardare specie rare e in via d'estinzione. Ogni danno inflitto a questo ecosistema - prosegue Labriola - rappresenta un'irreparabile perdita per tutto il pianeta. Non possiamo permetterci il lusso di ignorare ciò che sta succedendo, non ci salverà chiudere gli occhi di fronte ai disastri che stanno avvenendo in Australia né far finta che lo scioglimento dei ghiacciai non stia avvenendo. I grandi della terra devono agire subito senza tergiversare ulteriormente: in ballo c'è la nostra sopravvivenza". (Com)