Libia-Turchia: Ue, interferenze esterne rendono più difficile soluzione

- In Libia, ogni intervento militare e ogni interferenza esterna non farà altro che rendere più difficile il raggiungimento di una soluzione politica e aumenterà l'instabilità. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, rispondendo a una domanda sull'invio di truppe dalla Turchia. "Siamo a conoscenza degli ultimi annunci e passi fatti dalla Turchia. Ma la nostra posizione non è cambiata: ogni intervento militare, ogni invio di aiuto militare e ogni interferenza esterna nel conflitto non farà altro che rendere più difficile raggiungere una soluzione politica e aumentare l'instabilità. Ricordiamo costantemente a tutti i nostri partner e a tutti gli attori coinvolti che è fondamentale e obbligatorio rispettare l'embargo Onu di armi", ha detto. Stano ha anche aggiunto che l'Ue non ha annunciato alcuna missione in Libia e che l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, è in contatto costante con tutti i partner per chiedere a tutte le parti che si impegnino per una soluzione politica nel paese. (Beb)