Iraq-Iran: colloquio tra presidenti Salih e Rohani, “moderazione per evitare guerra”

- I presidenti di Iraq e Iran, rispettivamente Barham Salih e Hassan Rohani, hanno avuto un colloquio telefonico in occasione del quale il primo ha esteso al popolo iraniano le condoglianze per la morte del generale Qassem Soleimani, capo della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica. Lo si legge in un comunicato della presidenza di Baghdad. Salih ha anche espresso “grande apprezzamento” per il ruolo di Soleimani a sostegno dell’Iraq contro il terrorismo, sottolineando la necessità di ricorrere a “moderazione e saggezza” per superare l’attuale crisi, proteggere la sicurezza e la stabilità della regione e scongiurare il pericolo di una nuova guerra. I due leader hanno anche passato in rassegna le relazioni bilaterali e i mezzi per promuoverle nell’interesse di ambo le parti. Rohani, da parte sua, ha confermato “la disponibilità dell’Iran a consolidare e sviluppare i rapporti con l’Iraq e a promuovere la pace e la sicurezza nella regione”.(Irb)