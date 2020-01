Romania: Partito socialdemocratico presenterà mozione di sfiducia in prossima seduta parlamento

- Nella prossima sessione parlamentare, il Partito socialdemocratico (Psd) presenterà una mozione di sfiducia, i cui temi non sono ancora stati decisi. Lo ha detto il leader del Psd, Marcel Ciolacu, all'emittente televisiva privata "Antena 3". "Nella prossima sessione parlamentare, il Partito socialdemocratico (Psd) presenterà una mozione di sfiducia. Vedremo gli argomenti e aspettiamo, ma tutto il mese di gennaio ci sarà una discussione sulle leggi in merito alle quali il governo liberale si è assunto la responsabilità. La costituzione ti dà l'opportunità di assumere la responsabilità su determinate leggi. Ma quelle persone hanno pensato a leggi importanti, riforme in materia di salute, istruzione, dichiarazioni politiche. Hanno creato alcuni precedenti che devono essere fermati. Vediamo cosa dice la Corte costituzionale, se questa ci darà ragione", ha detto Ciolacu.(Rob)