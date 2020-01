Libia: Salvini, in cinque mesi di governo abbiamo perso tutte le posizioni nel Paese

- "In questi cinque mesi di governo siamo riusciti a perdere tutte posizioni che avevamo in Libia. Ci sono i francesi, ci sono i russi, ci sono i turchi con i loro militari, ci sono gli egiziani, c'è mezzo mondo in Libia, ma non gli italiani perché Di Maio, Conte, Renzi e Zingaretti sono a palazzo Chigi per fare vertici sulla legge elettorale". Lo ha affermato, da Lugo di Romagna, il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)