Ostia: controlli dei Carabinieri, due persone in manette

- E' di due arresti il bilancio dell'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Ostia. Il primo è avvenuto ieri quando i militari di Acilia hanno fermato un 34enne del posto, con precedenti e già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo, pochi giorni prima, era stato arrestato dagli stessi Carabinieri proprio perché responsabile di una serie di evasioni dagli arresti domiciliari. L'uomo, pertanto, è stato portato nel carcere di Rebibbia. Sempre i Carabinieri di Acilia hanno rintracciato e arrestato un 46enne romeno senza fissa dimora, con precedenti penali e già gravato da un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna. Ed è proprio nei paraggi dell’abitazione della donna che i militari lo hanno individuato. Il 46enne, pertanto, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli per scontare la pena relativa a maltrattamenti in famiglia. (Rer)