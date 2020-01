Ue: Eurostat, prezzi produzione industriale +0,2 per cento a novembre in zonaeuro (2)

- Nell'Ue a 28, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dello 0,5 per cento nel settore energetico e dello 0,2 per cento per i beni di consumo non durevoli, mentre i prezzi sono rimasti stabili per i beni strumentali e per i beni di consumo durevoli e sono diminuiti dello 0,4 per cento per i beni intermedi. I prezzi nell'industria totale, esclusa l'energia, sono diminuiti dello 0,1 per cento. I maggiori aumenti sono stati registrati in Grecia (+3,4 per cento), Francia (+1,1 per cento) e Svezia (+0,9 per cento), mentre i maggiori cali sono stati osservati in Portogallo (0,9 per cento), Spagna (-0,6 per cento) e Lettonia (0,5 per cento). I prezzi alla produzione industriale nell'area euro a novembre 2019, rispetto a novembre 2018, sono diminuiti del 6,1 per cento nel settore energetico e dell'1,4 per cento per i beni intermedi, mentre sono aumentati dell'1,4 per cento per i beni strumentali, dell'1,6 per cento per i beni di consumo durevoli e dell'1,7 per cento per i beni di consumo non durevoli. I prezzi nell'industria totale esclusa l'energia sono aumentati dello 0,3 per cento. (segue) (Beb)