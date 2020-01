Iran: Renzi, c'è bisogno di saggezza, autorevolezza e capacità di studiare a fondo dossier

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi osserva su Facebook che "questo scambio di tweet tra il presidente degli Stati Uniti d’America e il Congresso dice molto delle difficoltà in cui parte il 2020 globale. Siamo in presenza di una situazione di politica internazionale molto delicata. C’è bisogno di saggezza, autorevolezza e capacità di studiare a fondo i dossier di politica estera. E di recuperare il primato della politica contro tutti i populisti". In un tweet, Donald Trump aveva affermato che "questi post serviranno come notifica al Congresso degli Stati Uniti. Nel caso in cui l'Iran dovesse colpire qualsiasi persona o bersaglio americano, gli Usa reagiranno rapidamente e in modo assoluto, forse in modo sproporzionato. Tale avviso legale non è richiesto, ma va considerato come notificato". Sempre su Twitter, il Comitato degli Affari esteri della Camera aveva risposto a Trump con un post che "serve per ricordare che per la Costituzione è il Congresso a detenere i poteri militari. E che dovresti leggere 'l’atto di guerra'. E anche che non sei un dittatore". (Rin)