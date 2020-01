Ostia: aggredisce la madre in casa, denunciato ventinovenne

- I Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ostia hanno denunciato in stato di libertà un 29enne, disoccupato e con precedenti, che, mentre si trovava in casa con la madre convivente l’ha aggredita per futili motivi, colpendola ripetutamente alla testa e alla schiena. La donna, trasportata in ambulanza presso l’ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia, è stata ricoverata in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. L’uomo, affetto da disturbi psichici e già in cura presso il centro di igiene mentale, è stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dello stesso ospedale. (Rer)