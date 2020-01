Libia: Egitto ribadisce a Italia e Francia opposizione a qualsiasi intervento straniero

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha avuto nelle ultime ore conversazioni telefoniche con gli omologhi di Italia e Francia, rispettivamente Luigi Di Maio e Jean-Yves Le Drian, ai quali ha confermato l’opposizione del Cairo a qualsiasi intervento militare straniero in Libia. Lo si legge in un comunicato diramato dalla diplomazia del Cairo, il cui portavoce Ahmed Hafez ha riferito che le parti si sono trovate d’accordo nel considerare il recente intervento della Turchia una minaccia alla sicurezza e alla pace nella regione. Nelle sue conversazioni telefoniche, inoltre, Shoukry ha ribadito la necessità di un impegno per una soluzione politica alla crisi in Libia, sottolineato l’importanza in questo senso della conferenza di Berlino e degli sforzi condotti dalle Nazioni Unite.(Cae)