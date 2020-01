Moldova: premier Chicu riceve capo delegazione Ue a Chisinau

- Il primo ministro moldavo Ion Chicu ha avuto un incontro con il capo della delegazione dell'Ue a Chisinau, l'ambasciatore Peter Michalko. Il primo ministro ha informato il funzionario europeo delle ultime misure adottate dal governo per attuare il piano d'azione Moldova-Ue, al fine di recepire le norme di Bruxelles, come riferisce l'agenzia d'informazione "Moldpres". In questo contesto, è stata menzionata la ratifica della Convenzione di Istanbul e l'adozione del progetto di legge sugli appalti nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti e dei servizi postali, allineando così il quadro normativo nazionale con le direttive dell'Ue. Un argomento particolare delle discussioni è stato l'evoluzione della dimensione dell'attuazione della riforma della giustizia. (segue) (Rob)