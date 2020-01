Mafia: Casellati, per tutti gli italiani è un dovere ricordare sacrificio Piersanti Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 40 anni di distanza dalla sua barbara uccisione per mano mafiosa, Piersanti Mattarella resta un esempio di come un uomo dello Stato può e deve interpretare il suo ruolo e la sua funzione. Per tutti gli italiani è un dovere ricordare il suo sacrificio di amministratore pubblico che pagò con la vita la sua battaglia per la legalità e l’intransigenza della sua politica riformatrice". Lo dichiara in una nota il presidente del Senato Elisabetta Casellati ricordando la figura del presidente della regione Sicilia, assassinato a Palermo il 6 gennaio del 1980. Per la seconda carica dello Stato, "mafia e corruzione, in Italia, restano due piaghe che occorre debellare ed estirpare in ogni loro forma e articolazione, attraverso l’impegno di tutti: istituzioni, politica e cittadini. A tutt’oggi, sull’omicidio Mattarella conosciamo solo una parte della verità: per le istituzioni è compito prioritario portare fino in fondo la ricerca delle responsabilità, per onorare la sua memoria e restituire giustizia ai familiari ai quali - conclude Casellati - va tutta la mia vicinanza". (Com)