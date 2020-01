Frosinone: ventinovenne arrestato per spaccio a Veroli, sequestrati 150 grammi fra marjiuana e hashish

- Un ventinovenne di Veroli, in provincia di Frosinone, è finito in manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ad arrestarlo i militari del gruppo radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Alatri, impegnati nel controllo del territorio. Il giovane, fermato ad un posto di blocco, è stato trovato in possesso di 57 grammi di marjiuana, abilmente occultati all'interno dell'auto. La successiva perquisizione domiciliare presso l'abitazione del ragazzo, ha consentito ai militari di rinvenire altri grammi 100 grammi di hashish, già suddivisi in otto parti, nonché un bilancino di precisione, un coltello tipo stivaletto, un taglierino, e del materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Materiale sequestrato dai militari insieme allo stupefacente. Per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari. (Rer)