Mafia: Fico, Piersanti Mattarella servitore dello Stato, esempio riscatto per giovani generazioni

- Il presidente della Camera Roberto Fico ricorda che "il 6 gennaio 1980 la mafia uccideva Piersanti Mattarella a Palermo. Politico onesto, coerente e rigoroso, sostenuto da una solida formazione culturale, Piersanti Mattarella era impegnato in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata. Oggi la sua città lo ricorda intitolandogli il Giardino inglese, a pochi passi dal luogo del delitto. Il suo profilo umano, tenace e umile - continua la terza carica dello Stato su Facebook - era certamente lo specchio dei suoi valori e delle sue ambizioni ideali: senso della legalità, dovere della trasparenza nella gestione della cosa pubblica, politica intesa come responsabilità e servizio, impegno per una Sicilia finalmente libera dalle sopraffazioni e dalle violenze mafiose. Tutto questo ha fatto di lui un servitore dello Stato, un esempio di riscatto per le giovani generazioni e per tutti coloro che nel nostro Paese hanno contribuito e continuano a contribuire con determinazione alla lotta alla mafia". (segue) (Rin)